Arguvan’da eğitimin değerlendirme toplantısı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantınınaçılış konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay 2. dönemin hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Yay, öğrencilere 2. dönemde de eğitim öğretimlerinin üst seviyede verilmesi için tüm idareci ve öğretmenlerin üstün bir çaba sarf etmelerini istedi. Bakanlığın 2023 eğitim vizyonunda öngördüğü hedefleri gerçekleştirmek için durmadan çalışılması gerektiğini belirten Yay, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal kültürel faaliyetlerde de başarılar elde etmeleri ve bu alanda mücadele etmelerinin önemli olduğunu vurguladı. Yay, her öğrencinin farklı olduğunu bilerek yaklaşılması gerektiğini ve ilgi duyduğu alana yönlendirilmesi için öğretmenlerin iyi bir rehberlik yapmalarını istedi.

Dershanelerin kapatılması ile birlikte bu ihtiyacın okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile giderildiğini belirten Yay, öğrencilerin bu kurslarda maksimum verim elde etmesi için gece gündüz durmadan çalışmalarını ve öğrencilerin akademik başarılarını arttırıcı faaliyetlerin artarak devam etmesini istedi. Yay, bu hususta ilk içinde ve ilçe içinde kazanım değerlendirme sınavlarının yapılacağı eksikliklerin giderilmesi için önlemler alacağını vurguladı. Toplantı iyi dilek ve temenniler den sonra yapılan zümre çalışmalarıyla sona erdi.