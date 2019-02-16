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Arguvan’da CHP’li adaya yoğun ilgi

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16 Şubat 2019 Cumartesi 15:14
Arguvan’da CHP’li adaya yoğun ilgi

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi seçim gezisini sürdüren Arguvan Belediye Başkanı ve Arguvan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, ilçe halkının yoğun ilgisini görüyor


Mahalle mahalle gezerek hizmetlerini anlatan CHP’li Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, başkanlık yaptığı süreçte birçok hizmeti Arguvanlıların hizmetine sunduklarını belirterek, "Bugüne kadar sunduğumuz hizmetlerin çok daha fazlasını sizlere sunmak, yaptığımız yatırımları daha da arttırmak için yeniden oylarınıza talibiz. Değerli Arguvanlı hemşehrilerimize bir dönem daha hizmet etmek istiyoruz. Sizlerden aldığımız güçle ve vereceğiniz desteklerle Arguvan’ı çok daha ilerilere taşımak en büyük hedefimiz" dedi.


Ayrım yapmadan hizmet ettiklerini anlatan Kızıldaş, “Bizler hiçbir zaman dil, din, düşünce ve inanç ayrımı yapmadık. Herkese, her kesime eşit mesafede durduk. Daha yaşanılabilir bir Arguvan için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Bizler yüreğimizde memleket sevgisi taşıyan kişileriz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Arguvan’ın çehresini değiştirecek hizmetler sunduk. Bundan sonrası için hep daha ileriyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.


Kadınlara ayrı bir önem verdiklerini de vurgulayan Başkan Kızıldaş, "Seçim çalışmaları sırasında kadınlarımızı çok daha fazla önemsiyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız toplumun temel taşını oluşturuyor, kadınlarımız ne kadar güçlü olursa o kadar güçlü bir Türkiye’ye, o kadar güçlü bir memlekete, o kadar güçlü bir ilçeye sahip oluruz. Kadınlarımızı çok daha özgür, çok daha demokratik, çok daha güçlü günlere taşıyacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 15:14
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