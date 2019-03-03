Arguvan’a atanan 4 gece bekçisi göreve başladı Türkiye genelinde uygulamaya başlayan gece bekçiliği kapsamında, Arguvan ilçesine 4 gece bekçisi atandı.

Türkiye genelinde uygulamaya başlayan gece bekçiliği kapsamında, Arguvan ilçesine 4 gece bekçisi atandı. İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, göreve başlayan gece bekçilerine başarılar diledi.

Mahallelerde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilme noktasında katkı sağlayacak Mahalle Bekçisi ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilçede göreve başladı. Göreve başlayan bekçiler hizmet içi eğitim kapsamında eğitim aldı.

Arguvan’da eskiden gece bekçilerinin haberleşme aracı olarak kullandıkları düdük seslerinin tekrar duyulacağını ifade eden Kaymakam Şahin, bekçilerin emniyet güçlerine destek olacağını ifade etti.

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