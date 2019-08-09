Arefe gününden itibaren başlıyor! Teşrik Tekbirlerini unutmayın

İslam ümmeti Kurban Bayramı’nı heyecanla beklemeye başladı. Yarında sabah namazından itibaren getirilmeye başlanacak Teşrik Tekbirlerinin bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar unutulmaması gerekiyor.

Her Müslüman için vacip olan Teşrik Tekbirleri arefe günü olan 10 Ağustos Cumartesi sabah namazından itibaren başlayacak ve Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlarından ardından getirilecek.

Teşrik ne demektir?

Teşrik, sözlük anlamında yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallaya çıkmak gibi anlamları taşımaktadır. Teşrik günleri ise bu günlere özel lâfızlarla idrak edilen zaman dilimini ifade etmektedir. Zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazlarının ardından dillendirilen teşrik tekbirleri, Kurban Bayramını da kapsamaktadır.

Hac vazifesini eda eden milyonlarca Müslüman, "Lebbeyk Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla Allah'a yakarırken, İslam dünyasının dört bir tarafından da “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber" nidaları semaya yükselecek.

Allahu Ekber, Allahu Ekber...

Teşrik Tekbirleri Arefe Günü olan 10 Ağustos Cumartesi sabah namazından başlayarak Kurban Bayramı’nın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından, başka hiçbir kelime konuşmadan okunur. Bu her Müslüman için vaciptir. Namazını cemaatle kılan, yalnız kılan, kurban kesen, kesmeyen, seferî olan, olmayan, kadın, erkek bütün Müslüman’lar Teşrik Tekbirleri getirmelidirler. Teşrik Tekbirleri şu şekildedir: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber, Allâhu Ekber Ve lillâhi’l-hamd.”

Teşrik tekbirlerinin manası ise “Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd yalnız Allah içindir.” cümlelerinden oluşuyor.