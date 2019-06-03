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Arefe Günü’nde şehitliklere ziyaret

Eskişehir’de Arefe Günü şehitlikleri ziyaret eden aile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
Arefe Günü’nde şehitliklere ziyaret

Eskişehir’de Arefe Günü şehitlikleri ziyaret eden aile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.


Eskişehir’de şehit aileleri ve bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı arefesinde merkez Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Hava Şehitliği’ne gelerek yakınlarının ve şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Buraya gelerek dua eden, mezarları temizleyen aileler, Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.



“Allah kimseye böyle acı yaşatmasın”


1994 yılında Sivas’ta hainlerin çapraz ateşi sonrasında J. Kom. Astsb. Çvş. Halil Çetin’in yakınları da mezarı başına gelerek gözyaşı döktü. Çetin’e bakıp büyüttüğünü söyleyen yengesi, dualar ederek büyük üzüntü yaşadı. Yenge Çetin, “Ben 10 yaşındayken baktım büyüttüm. Asker yaptım, astsubay yaptım ama olmadı. Damat edemedim, evlendiremedim. Eşyaları kaldı mağazada. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” dedi.



"Aslında ilk önce şehitliklerin ziyaret edilmesi gerekir"


Şehidin 58 yaşındaki ağabeyi Cemalettin Çetin ise çarşı merkezinde bulunan şehitliği boş gördüğü için üzüldüklerini dile getirdi. Çetin, “Sivas Zara’da şehit oldu. Doğu’da kaldı 2-3 sene. Sivas’a gelince sevindik. Sivas’ta şehit haberini aldık. Olacak şey mi? Her gün uğruyoruz çarşıya giderken. Suluyoruz, temizliyoruz. Asri Mezarlıktan geliyorum. Çok kalabalık, arabadan geçilmiyor. Oradan buraya geldik, burada kimse yok. Aslında ilk önce şehitler ziyaret edilir. Tamam oğlun şehit değildir ama buraya uğrayıp, hiç olmazsa kenarından okuyacaksın. Yanına gelmesen de duvardan oku” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
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