Arefe gününde şehitler dualarla yad edildi

Ordu Valiliğince düzenlenen bir programla şehitler, Kur’an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek yad edildi.

Ordu Şehitliğinde gerçekleştirilen programa Vali Seddar Yavuz, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, daire müdürleri, askeri erken, muharip gaziler ve şehitlerin yakınları katıldı.

Şehitlerin ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün yaptırdığı dua ile devam etti. Yapılan duanın ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol mensupları tarafından Ordu Şehitliğinde bulunan şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak, dua edildi.

Vali Seddar Yavuz, programa katılan şehit aileleri yakından ilgilenerek, üzüntülerini hafifletmeye çalıştı.

Programın sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Bugün itibariyle mübarek Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle vatanımıza canlarını feda eden aziz şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek, onlara dua etmek ve anmak üzere şehitlikteyiz. Her dini bayram öncesinde arefe günü Valiliğimizin düzenlediği programla, şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz. Bir kez daha aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar ve metanet diliyorum. Kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Bu vesileyle Aziz Milletimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta ülkemiz olmak üzere, İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu kan, gözyaşı ve ıstırabın bir an önce son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Bayramların, birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu pekiştirdiği ve mübarek müstesna günlerde birisi olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Millet olarak daha çok kucaklaşmaya, daha çok birbirimizi sevmeye ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram vesilesiyle kimsesizlerin, yaşlıların, gariplerin unutulmamasını, küskünlüklerin geride bırakılmasını diliyorum” diye konuştu.