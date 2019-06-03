0553 313 94 23

Arefe gününde şehitler dualarla yad edildi

Ordu Valiliğince düzenlenen bir programla şehitler, Kur’an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek yad edildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:23
Arefe gününde şehitler dualarla yad edildi

Ordu Valiliğince düzenlenen bir programla şehitler, Kur’an-ı Kerim okunarak ve dualar edilerek yad edildi.


Ordu Şehitliğinde gerçekleştirilen programa Vali Seddar Yavuz, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Ahmet Meydan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Hasan Kaplan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, daire müdürleri, askeri erken, muharip gaziler ve şehitlerin yakınları katıldı.


Şehitlerin ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Mürsel Öztürk’ün yaptırdığı dua ile devam etti. Yapılan duanın ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol mensupları tarafından Ordu Şehitliğinde bulunan şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılarak, dua edildi.


Vali Seddar Yavuz, programa katılan şehit aileleri yakından ilgilenerek, üzüntülerini hafifletmeye çalıştı.


Programın sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, “Bugün itibariyle mübarek Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle vatanımıza canlarını feda eden aziz şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek, onlara dua etmek ve anmak üzere şehitlikteyiz. Her dini bayram öncesinde arefe günü Valiliğimizin düzenlediği programla, şehitlerimizi dualarla yad ediyoruz. Bir kez daha aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar ve metanet diliyorum. Kahraman gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Bu vesileyle Aziz Milletimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Başta ülkemiz olmak üzere, İslam aleminin içinde bulunmuş olduğu kan, gözyaşı ve ıstırabın bir an önce son bulmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.


Bayramların, birlik, beraberlik ve paylaşma duygusunu pekiştirdiği ve mübarek müstesna günlerde birisi olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Millet olarak daha çok kucaklaşmaya, daha çok birbirimizi sevmeye ihtiyacımız olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bayram vesilesiyle kimsesizlerin, yaşlıların, gariplerin unutulmamasını, küskünlüklerin geride bırakılmasını diliyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karısına laf atan kişiyi sokak ortasında öldürdü
    1. Karısına laf atan kişiyi sokak..
    2. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı..
    3. Başkan Asya’dan Ramazan bayramı mesajı
    4. Bakan Albayrak: Cumhuriyet tarihimizin..
    5. Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
    6. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    7. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    8. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    9. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    10. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    11. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    12. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    13. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    14. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    15. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    16. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    17. Azez'deki terör saldırısına kınama
    18. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    19. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    20. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    21. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    22. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    23. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    24. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    25. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    26. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    27. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    28. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    29. İtikafa girmek için Peru'dan..
    30. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular