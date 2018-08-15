Arefe orucu nedir, arefe orucunun sevabı ve fazileti | Arefe günü yapılacak ibadetler neler?

Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı 21 Ağustos Salı günü kutlayacağız. Milyarlarca İslam alemi mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetini yerine getirmenin heyecanını yaşayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arefe gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, arefe günü yapılacak ibadet ve dualarının yanında arefe günü tutulacak orucun sevabını araştırıyor. Arefe günü oruç tutmak ile ilgili hadisler neler ve arefe günü yapılacak ibadetler neler?

Zilhicce ayının girmesiyle birlikte Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Zilhiccenin ilk on gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bir yandan zilhicce ayında yapılacak ibaret ve duaları araştırırken diğer yandan da 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?

Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefarettir. Arefe günü günlerin en değerlisidir. O gün hacıların Arafat’a çıktığı ve Cenab-ı Hakk’ın onlarla birlikte diğer Müminleri de bağışladığı çok özel bir gündür. Bu sebeple Arefe gününü alışverişle veya dünyevi telaşlarla geçirmek yerine ibadetle, duayla ve tevbeyle geçirmeli, bu günü manevi bir fırsat bilmelidir.

Arefe gününü oruçlu geçirmelidir

Resulullah’a (asm) Arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: “O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır. Alimler Arefe günü bin ihlas-ı şerif okunmasını tavsiye etmiştir

Hadis-i şeriflere göre ihlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak

CÜBBELİ HOCA'DAN AREFE GÜNÜ TAVSİYESİ