0553 313 94 23

Arefe orucu nedir, arefe orucunun sevabı ve fazileti | Arefe günü yapılacak ibadetler neler?

Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı 21 Ağustos Salı günü kutlayacağız. Milyarlarca İslam alemi mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetini yerine getirmenin heyecanını yaşayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arefe gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, arefe günü yapılacak ibadet ve dualarının yanında arefe günü tutulacak orucun sevabını araştırıyor. Arefe günü oruç tutmak ile ilgili hadisler neler ve arefe günü yapılacak ibadetler neler?

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:39
Arefe orucu nedir, arefe orucunun sevabı ve fazileti | Arefe günü yapılacak ibadetler neler?

Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı 21 Ağustos Salı günü kutlayacağız. Milyarlarca İslam alemi mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetini yerine getirmenin heyecanını yaşayacak. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arefe gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, arefe günü yapılacak ibadet ve dualarının yanında arefe günü tutulacak orucun sevabını araştırıyor. Arefe günü oruç tutmak ile ilgili hadisler neler ve arefe günü yapılacak ibadetler neler? 

Zilhicce ayının girmesiyle birlikte Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Zilhiccenin ilk on gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bir yandan zilhicce ayında yapılacak ibaret ve duaları araştırırken diğer yandan da 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?

Arefe günü tutulan oruç geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefarettir. Arefe günü günlerin en değerlisidir. O gün hacıların Arafat’a çıktığı ve Cenab-ı Hakk’ın onlarla birlikte diğer Müminleri de bağışladığı çok özel bir gündür. Bu sebeple Arefe gününü alışverişle veya dünyevi telaşlarla geçirmek yerine ibadetle, duayla ve tevbeyle geçirmeli, bu günü manevi bir fırsat bilmelidir.

Arefe gününü oruçlu geçirmelidir

Resulullah’a (asm) Arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: “O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır. Alimler Arefe günü bin ihlas-ı şerif okunmasını tavsiye etmiştir

Hadis-i şeriflere göre ihlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak

CÜBBELİ HOCA'DAN AREFE GÜNÜ TAVSİYESİ

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:39
  1. Arefe günü yapılacak ibadetler neler?
  2. cübbeli hoca arefe günü fazileti
  3. kurban bayramı tatiliü
  4. arefe orucu
  5. Arefe orucu nedir
  6. arefe orucunun sevabı ve fazileti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından kesilir?
    1. Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından..
    2. Türkiye'den Venezuela'ya İHA sürprizi!
    3. Arefe günü tam gün tatil mi?
    4. ABD'de Müslüman kadın aday ön seçimi..
    5. Amerikancı solcular rahatsız! ABD..
    6. Eski milletvekili vefat etti
    7. Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!
    8. ‘Sermaye baskısına boyun eğmeyeceğiz’
    9. Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye..
    10. İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer..
    11. ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız
    12. Arefe günü nasıl değerlendirilmeli?
    13. Darbe girişimini MİT'e ihbar eden..
    14. Afganistan'da Taliban askeri üsse..
    15. İşgalci İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu
    16. Yerli Trump Kılıçdaroğlu
    17. Arefe günü yapılacak ibadetler neler?
    18. İstanbul'da plazada yangın!
    19. RTÜK kanallara ceza yağdırdı! Beyaz..
    20. Balığını alan oraya koştu! Afiyetle..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?