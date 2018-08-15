Arefe günü yarım gün mü tam gün mü tatil? Arefe günü bankalar ve kamu kurumları açık mı?

Zilhicce ayının 9. günü yani arefe günü tatil mi? 21 Ağustos’da idrak edeceğimiz dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban pazarları kurban almak isteyen vatandaşlar tarafından hınca hınç dolduruldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Kurban Bayram tatilinin 9 gün olacağı açıklanmıştı. Vatandaşlar da arefe günü tatil mi? Arefe günü bankalar ve devlet daireleri tatil mi sorusunu sormaya başladı.

Ramazan Bayramı’nda 4 gün tatil yapan vatandaşlar, dini bayramlarımızın ikincisi olan Kurban Bayramı’nda kaç gün tatil yapılacağını geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan öğrenmişti. İBraHim Kalın, 2018 Kurban Bayram tatilinin dokuz gün olacağını açıklamıştı. Sılayı rahim ve tatil yapmak isteyen vatandaşlar 9 günlük Kurban Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve arefe günü tatil olup olmadığını merak ediyor. Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü tam gün mü yoksa yarım gün mü tatil? Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü resmi kurumlar hizmet verecek mi? Arefe günü kamu kurumları tam gün mü yoksa yarım gün mü açık olacak? gibi soruları sorulmakta. İşte detaylar…

20 AĞUSTOS PAZARTESİ TATİL Mİ?

Arefe günü resmi tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Zilhicce ayının 9. Günü olan arefe, 20 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Tatil planı yapan vatandaşlar, arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor Yani memurlar ve çalışanlar için 20 Ağustos Arefe günü resmi tatil olacak. Hafta sonunu da birleştirenler toplamda 9 günlük tatil yapmış olacak. Konuyla ilgili bakanlar kurulu açıklaması gelmesi halinde haberimizin detayından takip edebilirsiniz.