Zilhicce ayının girmesiyle birlikte Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Zilhiccenin ilk on gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bir yandan zilhicce ayında yapılacak ibaret ve duaları araştırırken diğer yandan da 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun sevabı var mı? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle paylaştık. Nafile oruçlar arasında en önemli oruçlardan biri zilhiccenin ilk on gününde tutulan oruçlardır. Bu ilk on günde (bayram günü hariç) her gün mübarektir. Kaç gün tutulabilirse o kadar ecir elde edilmiş olur. Sıhhati yerinde olmayan veya oruca müsait bir durumda olmayan da sadaka verebilir, zikirler yapabilir.

AREFE GÜNÜ YAPILAN İBADETLER VE AREFE GÜNÜ TUTULAN ORUCUN SEVABI

Arefe günü tutulan orucun iki yıllık denebilecek bir sevaba vesile olacağına dair sahih hadis vardır. Bu hadis şöyledir:

Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu: "Arefe günü (20 Ağustos Pazartesi) oruç tutmak, geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefâret olur." (Müslim, Sıyâm 196)

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göreZilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

Hazreti Aişe (ra) anlatıyor: "Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der." (Müslim, Hacc 436)

Resulullah(sav): "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allah'ın kıymet verdiği bir gündür." diyerek, Allah Teâlâ'nm kıymet verdiği günü hürmet ederek bilinçli bir şekilde yaşamaya gayret etmemizi istemiştir. Hürmet, verilen nimeti idrak etmekle ve verileni bilmekle, görebilmekle başlar. Arefe gününü günahlara girmeden oruçla, duayla, istiğfarla geçirmek kullarını arefe gününde bağışlayacağını müjdeleyen Allah Teâlâ'ya hürmetin ve şükrün bir ifadesidir. (Deylemi)

AREFE GÜNÜ İÇİN PEYGAMBERİMİZİN (s.a.v) MÜJDESİ

Allah Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1. Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,

2. Kurban Bayramı gecesi,

3. Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),

4. Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye'de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir. Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.