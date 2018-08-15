Arefe günü nasıl değerlendirilmeli? Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir? Diyanet

Allah (C.C) kullarını bağışlamak ve affetmek için bazı gün ve geceler bahşetmiştir. O mübarek günlerden biri de arefe ve Kurban Bayramı'dır. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam, Zilhicce ayının ilk on günü için önemli tavsiyelerde bulunmuş arefe günün önemine işaret etmiştir. Peki Arefe günü nasıl değerlendirilmeli? Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı 21 Ağustos Salı günü kutlayacağız. Milyarlarca İslam alemi mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban ibadetini yerine getirmenin heyecanını yaşayacak. Zilhicce ayının girmesiyle birlikte Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Zilhiccenin ilk on gününü ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, bir yandan zilhicce ayında yapılacak ibaret ve duaları araştırırken diğer yandan da 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen arefe günü yapılacak ibadetler neler? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Diyanetin açıklamasına göre, Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

Arefe gününü oruçlu geçirmelidir

Resulullah’a (asm) Arefe günü oruç tutmak hakkında soruldu. O da, şöyle buyurdu: “O gün tutulan oruç, geçmiş ve gelecek senenin günahlarına kefaret olur.” “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” Arefe günü çokça istiğfar etmeli ve günahtan kaçınmalıdır. Alimler Arefe günü bin ihlas-ı şerif okunmasını tavsiye etmiştir

Hadis-i şeriflere göre ihlas suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir. Bununla birlikte bu ibadetlerle de meşgul olmak gerekir;

Kaza namazı kılmak,

Sadaka vermek,

Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,

Tesbih namazı kılmak,

Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak