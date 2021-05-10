  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Esed'e büyük şok! Çok sayıda ölü var
Türkiye ve S. Arabistan arasında kritik temas
Fırat Aydınus veda ediyor
Nijerya'da ölü sayısı 28 oldu
Dini Bilgiler Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir?
Dini Bilgiler

Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir?

Ramazan ayının sona denk gelen arefe gününe az bir zaman kala Müslümanlar, arefe gününde yapılacak dua ve ibadetleri araştırmaya başladı. Bayram öncesi arefe gününe ilişkin detaylar İslam aleminin gündeminde yer alıyor. Arefe gününde yapılacak dualar ve ibadetler merak ediliyor. Peki, arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir? Arefe gününde yapılacak dualar ve ibadetler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:41:00 -
Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir?

Hz.Muhammed (S.A.V.) arefe günü için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" diye buyurmuştur.

Müslümanlar için önemli bir gün olan arefe günü; oruç, dua ve namaz ibadetleri idrak edilerek geçirilir.

Arefe günü okunacak dualar nelerdir?

Arefe gününün önemine ilişkin Hz.Muhammed (s.a.v.) “Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.” diye buyurmuştur.

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılınmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu;

“Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran” anlamı ise; Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği de belirtilir.

Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir?

Kabir ziyaretinde ise Bakara süresinin başı ve sonu, Yasîn-i şerif süresi, Tebâreke, Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha ya da bilinen sûreler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

Hadis-i şerifte şu şekilde buyurulmaktadır; "Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadirov'dan İsrail açıklaması
Dünya

Kadirov'dan İsrail açıklaması

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
F-35'lerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan ilgili dikkat çeken Türkiye detayı: ABD yeni bir durumla çıkacak
Gündem

F-35'lerle ilgili Coşkun Başbuğ'dan ilgili dikkat çeken Türkiye detayı: ABD yeni bir durumla çıkacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
'Koronadan kurtuluş zor' deyip açıkladı! Profesörden endişelendiren sözler
Korona Virüs

'Koronadan kurtuluş zor' deyip açıkladı! Profesörden endişelendiren sözler

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer, dünyanın koronavirüsten kurtuluşunun zor olacağını belirterek "Dünya aşılamada ya..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay