Hz.Muhammed (S.A.V.) arefe günü için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" diye buyurmuştur.

Müslümanlar için önemli bir gün olan arefe günü; oruç, dua ve namaz ibadetleri idrak edilerek geçirilir.

Arefe günü okunacak dualar nelerdir?

Arefe gününün önemine ilişkin Hz.Muhammed (s.a.v.) “Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.” diye buyurmuştur.

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılınmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu;

“Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran” anlamı ise; Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Arefe günü İhlas Suresi'nin okunması gerektiği de belirtilir.

Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar nelerdir?

Kabir ziyaretinde ise Bakara süresinin başı ve sonu, Yasîn-i şerif süresi, Tebâreke, Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha ya da bilinen sûreler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.

Hadis-i şerifte şu şekilde buyurulmaktadır; "Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)"