0553 313 94 23

Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Ramazanı şerifin sona ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar kabir ziyaretlerinde bulunuyor. Arefe günü edilecek dualar nelerdir? Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:08
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Ramazanı şerifin sona ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar kabir ziyaretlerinde bulunuyor. Arefe günü edilecek dualar nelerdir? Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi'ni okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." (2)

"Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir." (3)

“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.” (4)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de

“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup...” (5)

demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk...” (6)

Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda bir çok hadis vardır. Mesela;

Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allah ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe illallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa 'Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.' (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da 'Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.' (mealindeki) duayı okurdu.” (7)

“Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene/sevap verir.”

Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki;

“Kim Allah’ın Resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler).” (8)

Ayrıca -şifa için- Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üçer defa okunması gibi daha bir çok sahih hadislerde belli sayılar verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir.

Dipnotlar:

1) bk. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11; Müsned, 3:437, 5:141; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 24; Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 3/227; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 2/506-508.

2) Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.

3) bk. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi. Hadisin sıhhatiyle ilgili bir bilgi bulamadık.

4) bk. -Ebu Şeyh’den naklen- Kenzu’l-Ummal, 1/600/h.no:2737. Ancak, biz bu rivayeti Ebu Şeyh’de bulamadık ve rivayeyin sıhhatine dair bir bilgiye de tastlayamadık.

5) Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dokuzuncu Mesele.

6) Şualar, On Üçüncü Şua, s.299.

7) Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263.

8) Ahmed b. Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/160.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 20:08
  1. Arefe günü
  2. Arefe Günü yapılması gereken ibadetler
  3. arefe günü ihlas suresi
  4. arefe günü ihlas okumanın fazileti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
    1. FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl..
    2. Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
    3. Erdek’in Turan Mahallesi meydanına..
    4. Peygamber Efendimiz'in arefe günü duası
    5. Vali Karaloğlu trafik kontrolüne katıldı
    6. Trump'tan Ramazan Bayramı tebriği
    7. Pençe Harekatı’nda komandolar görevde
    8. BM'den Sudan'daki protestoculara ateş..
    9. Mısır ve BAE, Sudan'a yapılacak bazı..
    10. Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa..
    11. Manisa'da otomobil şarampole devrildi:..
    12. ATAK’dan gece atışı
    13. Fatih’te yabancı uyruklu gazeteciye..
    14. Terör örgütü PKK'nın sözde liderleri..
    15. Milas’ta üç kaza: 1 ölü 8 yaralı
    16. Japonya Başbakanı Abe, iftar düzenledi
    17. Karesi’de Geleneksel Türk sanatları..
    18. Erdek’in Narlı kumsalı temizlendi
    19. Diyarbakır-Hani karayolunda zincirleme..
    20. ABD Başkanı Trump'ın Londra ziyareti
    21. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    22. BM, Sudan'da güvenlik güçlerinin ordu..
    23. Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
    24. Siirt’te köy yolunda heyelan
    25. GÜNCELLEME - Bartın'daki silahlı kavga
    26. Giresun'da trafik kazası: 4 yaralı
    27. İstinat duvarına çarpan otomobilin..
    28. Bitlis Belediyesindeki Kürtçe..
    29. Doğu Gutalıların El Bab’da yapımına..
    30. Ünlü anketçiden bomba açıklama:..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular