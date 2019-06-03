Ramazanı şerifin sona ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Arefe günü okunmasının faziletli olduğu bilinen ihlas suresi bu günde nasıl okunmalıdır? Arefe günü ihlas nasıl okunur? İşte yanıtı...

Arefe günü bol bol dua ve İistiğfar edilmelidir.

Arefe günü: 1001 İhlas Suresi okumak çok faziletlidir.

Arefe günü zikirleri

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.