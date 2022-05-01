Arefe günü sebebiyle pek çok kişi ‘Arife gününde hangi ibaretler yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, arife günü hangi namaz kılını?

Arefe günü ibadetleri, okunacak dualar, kılınacak namazlar| Arefe günü hangi ibadetler yapılır?

Arefe günü İhlas suresinin 1000 kez okunmasının faziletleri olduğu biliniyor.

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Arefe günü hangi zikirler çekilir?

1- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

2- Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

3- La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Tövbe Namazı

İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Tövbe namazı kılınışı

Niyet ettim Allah rızası için tövbe namazı kılmaya denilerek namaza niyet edilir.

Allahu Ekber denilerek namaza başlanır.

Sübhaneke okunur. Besmele çekilir arkasından zammı sure okunur.

Allahu Ekber diyerek rükuya varılır.

Rükuda 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip ayağa kalkınca Rabbena Lekel Hamd denilir.

Allahu Ekber denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur. Tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilerek secdeden kalkılır.

2.rekat;

Besmele çekilir.

Fatiha okunur ve zammı sure okunur.

Allahu Ekber denilip rükuya gidilir 3 kez Subhane Rabbiyel Azim denilerek Semiallahu Limen Hamideh denilip Rabbena Lekel Hamd denilerek ayağa kalkılır.

Allahu Ekber denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilir. Allahu Ekber denilerek oturulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilip secdeye varılır 3 kez Subhane Rabbiyel Ala denilip Allahu Ekber diyerek son kez oturulur.

Son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verip namaz bitirilir.

Mahsus namazı

Arefe günü kılınması gereken namazlardan biri de Mahsus namazıdır.

Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.