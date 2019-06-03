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Arefe günü hangi dualar yapılır? Arefe günü ibadetleri

Ramazanı şerifin son a ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde Arefe Günü okunacak duaları ve çekilecek tesbihler hakkında internette araştırma yapıyor. Yüce Allah'a bayrama yaklaşırken bazı dualar edilir. Arefe günü edilecek dualar nelerdir? Arefe günü hangi dualar edilir? İşte yanıtı...

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:26
Arefe günü hangi dualar yapılır? Arefe günü ibadetleri

Ramazanı şerifin son a ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar Arefe Günü okunacak duaları araştırıyor. Şimdi vatandaşlar bu mübarek günde Arefe Günü okunacak duaları ve çekilecek tesbihler hakkında internette araştırma yapıyor. Yüce Allah'a bayrama yaklaşırken bazı dualar edilir. Arefe günü edilecek dualar nelerdir? Arefe günü hangi dualar edilir? İşte yanıtı...

Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. İlahiyatçılar bu önemli günün dua ve ibadet ile geçirilmesini öneriyor. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler. Hz.Muhammed bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü hangi dualar edilir?

Arefe günü bol bol dua ve İistiğfar edilmelidir.

Arefe günü: 1001 İhlas Suresi okumak çok faziletlidir.

Arefe günü zikirleri

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:26
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  7. arefe günü zikirleri
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