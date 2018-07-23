Arefe günü duası nedir? Arefe günü yapılacak ibadetler arefe günü duası| Mutlaka kabul edilen arefe cuma duası

İslam alemi farz olan on bir ayın sultanı Ramazan orucunu tuttu. Yarın ise ise arefe. Müslümanlar Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşarken arefe günü için okunacak dualar ve zikirlerinde ne olduğunu merak ediyor. Peki vatandaşlar arefe günü hangi duaları okumalı? Arefe günü yapılacak ibadetler neler? Peygamberimiz (s.a.v) arefe gününde ne yapardı?

Kurban Bayramı, müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Müslümanlar, Kurban Bayramı’nın gölgesine girmenin sevincini yaşamakta. Zira Allah (C.C) Müslümanlara iki bayram hediye etmiştir. Bunların ilki Cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı, diğeri ise Kurban Bayramı’dır. Vatandaşlar arefe günü yapılacak ibadetlerin, arefe gününün faziletlerini ve dahi arefe günü yapılacak duaları merak etmekte.

AREFE GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür. “Allah’tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir.” Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

“Allah’ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât’ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah’ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim.”

Arefe günü okunacak dualar

Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.

İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:

“Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

“De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O)Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı.”

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ‘ Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.’

Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere

‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’

İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.

Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:

‘Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran’

Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.

Arefe günü duası arefe günü yapılacak dilek duaları Ramazana girerken okunacak dualar

Arefe günü dua ve dileklerin kabulü için okunacak dualar

100 istiğfar

100 salavat

100 İhlas süresi

100 ” Lâ İlahe illallâhü vahdehû lâ şerike leh.Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-hamdü bi yedihi’l hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

“Bir olan şeriki bulunmaya Allah’tan başka ilah yoktur.Mülk O’nu,hamd O’na mahsustur.Hayr O’nun kudret elindedir.Her şeye gücü yetendir.”

100 salavat

“Allâhümme salli ala muhamedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala brahime ve la ai ibahime inneke hamidün mecid.ve aleyna meüahüm.”

Ey Allâh! İbrahim’e ve İbrahim’in âline salât ettiğin gibi,Muhammed ‘e ve Muhamed’inâline de (öylece) salât et.Zirâ Sen hamde(övgüye)lâyık olansın ve pek ulusun.Onlarla beraber bize de salât (rahmet)eyle.” duasını okuyan kulunu Allâh-u Teâlâ affeder,melekleri buna şaahit tutar,duâlarını kabul eder,vakfede bulunan herkes hakkında şefaat edecek olsa bile,Allâh-u Teâlâ onun şefaatini hepsi hakkında kabul eder.(el-Beyhaki,Şu’abü’l-imân,no:4074,3/463)

“Ey meleklerim! bu kulum beni zikretti,İhlası okudu.Ondan sonra Peygamberime salat-ı şerif getirdi.Ben bu kuluma ne iyilik yapsam azdır.Hatta bu kulum hacaları kabul olmayanlar içinn” Yâ Rabbi hacaların kabul buyur.” dese de onu da kabul ederim.