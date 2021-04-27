Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini vecibelerin de yer aldığı takvimi yayımlaması üzerine birçok kişi, bazı detayları araştırmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de arefe gününün tarihi oldu.

13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala son orucun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu. Peki, arefe günü 2021 ne zaman? Ramazan ayı son oruç ne zaman tutulacak?

Arefe günü 2021 ne zaman?

Müslümanlar Ramazan Bayramı’na kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulmuş olacak.