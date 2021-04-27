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Oruç Arefe günü 2021 ne zaman?
Oruç

Arefe günü 2021 ne zaman?

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte Müslümanlar, oruç ibadetlerini yerine getirirken birçok soruyu da gündeme getirdi. Bunlardan bir tanesi de arefe gününe ilişkin oldu. Birçok kişi, son orucun tutulacağı arefe gününün tarihini merak ediyor. Peki, arefe günü 2021 ne zaman? Ramazan ayı son oruç ne zaman tutulacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 00:40:00 -
Arefe günü 2021 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini vecibelerin de yer aldığı takvimi yayımlaması üzerine birçok kişi, bazı detayları araştırmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de arefe gününün tarihi oldu.

13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayı 12 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala son orucun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu. Peki, arefe günü 2021 ne zaman? Ramazan ayı son oruç ne zaman tutulacak?

Arefe günü 2021 ne zaman?

Müslümanlar Ramazan Bayramı’na kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulmuş olacak.

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