Aref Ghafouri öldü mü? Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Aref Ghafouri kimdir?

Show TV‘de yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışma ile tanınan Aref Ghafouri'yi kobra yılanı soktu. Peki Aref Ghafouri'nin sağlık durumu nasıl? Aref Ghafouri öldü mü?

Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmaya katılarak adından söz ettiren Aref Ghafouri, Antalya’da gösteri sırasında kobrasının sokması sonucu yaşam mücadele vermesi haberleriyle gündeme geldi. Aref Ghafouri’nin sağlığı merak konusu olurken, Aref öldü mü soruları da sorulmaya başlandı. İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Yılan ısırma ünitesinde ilk müdahalesi gerçekleştirilan Aref Ghafouri için seferber olundu. Yapılan gözlem ve tahlillerde yılanın ısırdığı yerde kısmi komplikasyon tespit edilirken, kobra yılanı panzehirinin Türkiye'de olmadığı söylendi. Aref'in panzehir iğnesinin yapılması için Mısır'a gideceği öğrenildi

AREF KİMDİR?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 tarihinde İran‘nın Urmiye şehrinde doğmuştur. Azerbaycan Türk’üdür. Çocukluktan itibaren hep farklı olmayı ve farklı şeyler yapmayı seven birisiydi. 11 yaşında iken amcasının ona gösteri yapmak için bir ampul kırıp yemesi onun gösteri dünyasına girmesini ateşledi. 18 yaşında bir sınav ile Türkiye ye gelmeye karar verdi. İstanbul Teknik Üniversitesini kazandı. Anadili gibi Türkçe konuşmayı 7 ay gibi kısa sürede öğrendi.

Arefe, geçiş yaptığı Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Endüstriyel tasarım bölümünü kazandı. Ankara‘daki yaşantısında hem okuluna hem de mentalizme oldukça zaman Ayıran aref, zaman zaman Ankara da yaptığı gösteriler ile de mentalizm alanında ki tecrübelerini geliştirmiş oldu. Tüm bu gelişmeler neticesinde kendini hazır hissettiği bir anda yetenek sizsiniz Türkiye yarışmasına katılma kararı alan Aref, bu kararla hayatında profesyonel yeni bir başlangıç yapmış oldu. 2010 yılında Show TV‘de yayınlanmaya başlayan, yapımcılığını Acun Ilıcalı‘nın yaptığı ve jüride Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar‘ın olduğu 2. sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.