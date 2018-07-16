Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu! Mısır'dan panzehir bekleniyor

Türkiye’nin, Acun Ilıcalı’nın programlarında yaptığı illüzyonist gösterileriyle tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafour’ı, Antalya'da kobra yılanı soktu. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan İranlı vatandaşın sağlığına kavuşması ise Mısır’da bulunan panzehirin 8 saat içinde alınmasına bağlı iken Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Mısır hükümetinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize uygulaması sebebiyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemiyor. Sözcü'nün haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. İllüzyonist gösterileri ile tanınan Aref için zamanla yarışılırken elçilik yetkilileri saat 09.00’dan sonra işlemlerin yapılabileceğini bildirdi.

Birkaç saat içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa İran asıllı Türk vatandaşı Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği öğrenildi.

"ÖLMEMİ Mİ İSTİYORLAR"

Antalya'daki bir hastanede müşahede altında tutulan Afer Ghafour'ı sık sık "Bir kaç saatim var. Ölmemi mi istiyorlar? Niçin vize vermiyorlar?" dediği öğrenildi. Aref'in durumu ile ilgili 'acil' kayıtlı rapor düzenledi. Aref, vize alındığı takdirde Mısır'a bu raporla gidecek.

Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.