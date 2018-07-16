0553 313 94 23

Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu! Mısır'dan panzehir bekleniyor

Acun Ilıcalı’nın programlarında yaptığı illüzyonist gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafour’ı, Antalya'da kobra yılanı soktu. İllüzyonist Aref'in sağlığına kavuşması ise Mısır’da bulunan panzehirin 8 saat içinde alınmasına bağlı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:48
Aref Ghafour'ı kobra yılanı soktu! Mısır'dan panzehir bekleniyor

Türkiye’nin, Acun Ilıcalı’nın programlarında yaptığı illüzyonist gösterileriyle tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafour’ı, Antalya'da kobra yılanı soktu. Sağ kolunun bileğe yakın kısmından ısırılan İranlı vatandaşın sağlığına kavuşması ise Mısır’da bulunan panzehirin 8 saat içinde alınmasına bağlı iken Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Mısır hükümetinin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize uygulaması sebebiyle havalimanında bekletilen ambulans uçak vize alınamadığı için hareket edemiyor. Sözcü'nün haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın tüm girişimlerine rağmen Mısır makamlarından vize almak mümkün olmadı. İllüzyonist gösterileri ile tanınan Aref için zamanla yarışılırken elçilik yetkilileri saat 09.00’dan sonra işlemlerin yapılabileceğini bildirdi.

Birkaç saat içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa İran asıllı Türk vatandaşı Aref'in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği öğrenildi.

"ÖLMEMİ Mİ İSTİYORLAR"

Antalya'daki bir hastanede müşahede altında tutulan Afer Ghafour'ı sık sık "Bir kaç saatim var. Ölmemi mi istiyorlar? Niçin vize vermiyorlar?" dediği öğrenildi. Aref'in durumu ile ilgili 'acil' kayıtlı rapor düzenledi. Aref, vize alındığı takdirde Mısır'a bu raporla gidecek.

Bu arada Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 08:48
  1. Antalya
  2. aref ghafouri
  3. yılan sokması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 lise okul tercih sonuçları açıklandı mı? Lise yerleştirme sonuçları MEB e okul
    1. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    2. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
    3. Dolar haftaya nasıl başladı?
    4. Bu köpeği öldürene 70 bin dolar ödül..
    5. Ülkeyi sarsan olay! Madende patlama,..
    6. Kolombiya’da suç örgütü, narkotik..
    7. 'Everton Vida'yı isteseydi...'
    8. Az önce açıklandı... Tamamen çekildiler!
    9. Hangi cemaat ve tarikata operasyon..
    10. Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi!
    11. Cemaat ve tarikatlara operasyon mu..
    12. Bu kare Türkiye'de çekildi!
    13. Moody's'ten Türk bankalar hakkında mesaj
    14. Üre yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    15. Reuters duyurdu: YPG'li Münbiç'i terk..
    16. Göz neden ağrır?
    17. Flaş iddia: İsrail Suriye'ye saldırdı
    18. Muharrem İnce kaç delegenin desteğini..
    19. ABD basınında tam sayfa FETÖ ilanı..
    20. Topuk ağrısı neden olur?
    FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
    FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin