Ardzınba, Süleyman Demirel'in görüşmeye katılmamasına çok üzülmüş!

Abhazya Cumhuriyeti kurucusu ve ilk devlet başkanı Vladislav Ardzınba vefatının sene-i devriyesinde İstanbul Abhaz Kültür Derneğinde anıldı.

İstanbul Abhaz Kültür Derneği adına açılış konuşması yapan Elbruz Yağan, katılımcıları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Ardından Ardzınba'nın hayat hikayesi okundu.

Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Tam Yetkili Temsilci Yardımcısı Cansuk Lazba, “Ardzınba dünya çapında tanınan bir liderdi. Ardzınba'nın neler yaptığını ve nasıl biri olduğunu çoğu Abhaz'a sorsanız anlatır. Ardzınba'nın kim olduğunu eminim çoğu Abhaz ve Kuzey Kafkasya halkı biliyor. Bu önemli günde sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendisini saygıyla ve özlemle anıyorum.” şeklinde konuştu.

'Ruhu şad olsun'

Abhaz Dernekleri Federasyonu Başkanı Atanur Aksoy, “Dilimizi ve khabzemizi koruyabileceğimiz bir vatanımız var. Biz bunları Ardzınba'nın sayesinde elde ettik. Bizim, onun açtığı yolda gitmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi derneğimizde her 4 Mart Ardzınba'yı anıyoruz. Gelen kadro nerdeyse hep aynı, değişmiyor. Çevremizdeki çocuklar, kardeşlerimiz ve hanımlar var. Onlar neden gelmiyor? Onların da memleketi Abhazya değil mi? Abhazya'yı kuran Ardzınba değil mi? Onları da burda görmek istiyoruz. Bu tür anmalar çok önemli. Bunları gittiğimiz her yerde anlatmalıyız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

'Kafkas halkı her zaman masada kaybetti'

Söz alan Dünya Abaza Kongresi Başkan Yardımcısı Ahmet Habat Ceylan, “Ardzınba öngörülü ve vizyon sahibi bir devlet adamıydı. Onunla karşılaşmamış ve görüşememiş olmam hayatımın şanssız bir bölümüydü. Kuzey Kafkasya halkalarının yüzyıllar boyunca savaştı ve inanıyorum ki hiçbir zaman bu savaşları kaybetmediler. Maalesef Kafkas halkları her zaman masada kaybetti. Ardzınba'nın en büyük başarısının o masaya oturması ve Abhazya'nın masada paylaşılmasına izin vermemiş olmasıdır. Bu başarıyı aklıyla, fikriyle, inancıyla ve halkından aldığı güçle yapmıştır. Ardzınbanın bıraktığı yolda bir-iki adım da bizim atmamız gerekiyor. Umuyorum hayalleri halkı tarafından gerçekleşir. Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi.

‘Saygı ve sevgi dolu bir liderdi'

Erol Kılıç ise “Bugün Kafkas Halklarının ve Abhaz halkının acı bir günü. Biz Abhaz ve Kuzey Kafkas halkları şanslıydık. Çünkü başımızda Ardzınba gibi biri lider vardı. Saygı ve sevgi dolu bir liderdi. Hiçbir görüşmemizde emir kipini kullanmadı. Biz diasporada yaşamak zorunda kalan Abhazlar hepimiz Abhazya vatandaşıyız ve o bizim liderimizdir. Ardzınba özgürlük mücadelesine başladığı zaman şu üç şeye güveniyordu. Abhaz halkının vatanseverliğine, diasporadaki biz kardeşlerine ve Kuzey Kafkasya'daki kardeşlerine güveniyordu. Bizde ona hep güveniyorduk ki ve bize özgürlüğü ve bağımsızlığı getirmiştir. Ruhu şad olsun hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.” ifadelerini kullandı.

'Süleyman Demirel görüşmeye gelmemiş'

Abdülkadir Ardzınba ise “Sayın Ardzınba ile ilgili anma programı geçen seneye kıyasla bu sene daha kalabalık, bu beni mutlu ediyor. Abhazya'da savaşın başlayacağını bilen Ardzınba Türkiye'ye bunun haberini vermeye geldi. Bir sebep ise Ankara'da Süleyman Demirel ile görüşmekti. Sayın Ardzınba Ankara'da akşama kadar lokantada Demirel'den gelecek haber için bekletildi. Ancak Demirel maalesef görüşmek istemedi. Havalimanında uçağa bineceği zaman o kadar yorgundu ki merdivenleri çıkamayacak vaziyetteydi. Maalesef gözyaşları içinde Türkiye'den ayrıldı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.” dedi.Kadıköy'de bulunan İstanbul Abhaz Kültür Derneğinde gerçekleşen program, konuşmacıların sözlerinden sonra sona erdi.