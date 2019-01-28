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Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemi

Adana'da örgüt "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski teğmen 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:10
Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski askerlere hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle eski teğmen 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu şüpheliler Mustafa Ok ve Sefa Biliktü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüphelilerin, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılan kişilerle irtibatlı oldukları aktarılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

''Şüphelilerin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem asker yapılanması içerisinde asker abisi/imamlarının sorumlu olduğu kişilerden olması, bu kapsamda şüphelilerin kontörlü sabit hatlardan aranmak sureti ile örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.''

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar Mustafa Ok ve Sefa Biliktü ise suçlamaları kabul etmedi.

Zanlıların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:10
  1. Adana
  2. ardışık arama
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