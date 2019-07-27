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Ardıçlı sosyal konut projesinde kuralar çekildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilecek Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde organize sanayi çalışanlarının kuraları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:16
Ardıçlı sosyal konut projesinde kuralar çekildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilecek Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde organize sanayi çalışanlarının kuraları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilecek Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde organize sanayi çalışanlarının kuraları çekildi. Organize sanayi bölgesi içerisindeki lisede gerçekleştirilen kura töreninde konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, 36 ay içerisinde inşaatların anahtarlarının hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, konutların hayırlı olmasını diledi.


Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de, organize sanayi çalışanlarına yönelik konut taleplerinin kura çekimi aşamasına gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Kütükcü, “Şu anda başlayan 503 konutluk proje bir maya. Bu ilk etap. Bu etabın arkası gelecek ve inşallah organize sanayi bölgesindeki çalışanların çok daha fazlası ikinci, üçüncü, dördüncü etaplarında konut sahibi olacaklar” dedi.



"Sanayimiz çalışanlar sayesinde büyüyor"


Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fatih Özgökçen de son yıllarda artan nitelikli sosyal konut ihtiyacına karşı böyle bir projenin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Şehrin ve ülkenin üretimine katkı sağlayan organize sanayi bölgeleri çalışanlarının fedakarlıkları sayesinde şirketlerimiz büyüyor, ihracat yapıyor, Konya’yı Türkiye’nin yıldızı haline getiriyor. Bizler de burada çalışan hemşehrilerimiz için yıllardır konuşulan sosyal konutları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin hayata geçmesinde büyük katkısı olan Sayın Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


AK Parti İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve çok sayıda organize sanayi bölgesi çalışanının katıldığı törende 2+1 ve 3+1 503 konutun hak sahipleri çekilen kura ile belirlendi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:16
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