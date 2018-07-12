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Arda'nın annesinden yürek burkan paylaşım

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, yolcu treninin 5 vagonunun raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in (9) annesi yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:26
Arda'nın annesinden yürek burkan paylaşım

Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi.

Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti. Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için dün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ANNESİ PAYLAŞIM YAPTI

Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın annesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okuyan herkesi hüzne boğdu. İletisine "Sen benden gideli kaç gün oldu bilmiyorum" diye başlayan acılı anne, "Gelmedin" diyerek oğluna son bir kez seslendi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:26
  1. İstanbul
  2. tren kazası
  3. Tekirdağ
  4. Çorlu
  5. Oğuz Arda Sel
  6. GÜNCEL Haberleri

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