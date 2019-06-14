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Ardahanlı minik golfçülerin başarısı Türkiye’nin dikkat çekiyor

Ardahan’da son yıllarda yetişen minik golfçülerin Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği turnuvalarda gösterdikleri başarıları İstanbul’daki arkadaşlarının da ilgi ve destekleriyle karşılanıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 16:53
Ardahanlı minik golfçülerin başarısı Türkiye’nin dikkat çekiyor

Ardahan’da son yıllarda yetişen minik golfçülerin Türkiye Golf Federasyonunun düzenlediği turnuvalarda gösterdikleri başarıları İstanbul’daki arkadaşlarının da ilgi ve destekleriyle karşılanıyor.


Ömer Eren Öztürkmen, İstanbul Kemer Golf Kulübü’nün genç golfçülerinden. Geçtiğimiz yıllarda turnuvalarda Ardahanlı arkadaşlarını görünce çok mutlu oldu. Annesi deArdahanlı olan Ömer Eren Öztürkmen, golf sporunun burada daha da fazla sayıda çocuğa ulaşması amacıyla önce anne babası ve kardeşinin, sonra da kulübünde Golf Direktörü Hocası Erol Şimşek’in ve diğer veli ve arkadaşlarının da desteğini almayı başardı.


Bu kapsamda iki şehrin minik golfçüleri arasında gönül bağlarını da kuvvetlendirecek şekilde bir Ardahan ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette kafileye Kemer Golf Kulübü hocalarından Abdurrahman Özyürek liderlik etti.


Türkiye Golf Federasyonu Ardahan İl temsilcisi, Golf Federasyonu Eğitim ve Alt Yapı Yönetim kurulu Üyesi Çetin Demirci; Ardahan Golf kulübü Kemercountry kulübü ile kardeş kulüp olduklarını ifade ederek, “Ardahan’da Golf’ün yaklaşık 15 yıllık bir tarihi var. Ardahan Gol kulübü Gençlik Spor kulübü sporcuları dönemsel olarak değişmesine rağmen başarıları devam ediyor. Golf federasyonun sunduğu imkanlar ufuklarını değiştirdi. Geleceğe ait planlarını değiştirdi. Üniversiteye giren çocuklarımız var. Ahmet Ağaoğlu başkanımız bize büyük destek sağladı. Federasyon olarak bizim yanımızdalar. Bugün buraya gelen kaptanı ve antrenörü ile tanıştı. Kardeşliğimiz devam edecek. Kampa davet ettik.Ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını dile getirdiler. Dostluk içerisindeyiz. Bizim artık bir kardeş kulübümüz var. Birlikte daha güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.


İstanbul’dan sporcusuyla Ardahan’a gelen Kemercountry Kulübü Antrenör Abdurrahman Özyürek, “Bu şartları görmek için bugün Ardahan’dayız. Şu an için güzel bir alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Burada çok güzel yatırımlar yapılmış. Genç golcüler yetişiyor. Belki çok iyi yerlere gelecekler. Sporda olduğu kadar derslerde de başarılılar hepsini gönülden kutluyorum” dedi.


İstanbul’dan bir hayali gerçekleştirmek için buraya geldiğini söyleyen Kemercountry golfçülerinden kaptan Ömer Eren Öztürkmen ise, “Benim hayallerimden biriydi buraya gelmek. Silivride oynarken madalya aldıkları gördüm. Nasıl aldınız diye sordum. Görmek istedim. Anne tarafım Ardahanlı. Gelecektik zaten. Hayalim gerçek oldu. Herkese teşekkürler” dedi.


Ardahan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Golf Antrenörü Hakan Fırıncı ise “Kazım Karabekir spor salonu. Golf eğitimi veriyoruz. Ardahanlı çocuklara golfü öğretmeye çaba gösteriyoruz. Çabamız boşa çıkmadı. Son derece başarılı oldular. Salonda çalıyor olmamız malzemede kriterlerin tam olmaması başarıya engel değil. Yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:53
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