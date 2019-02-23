Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy'a birer tebrik telgrafı gönderdi23 Şubat 2019 Cumartesi 12:32
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı ile Belediye Başkanı Faruk Köksoy'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
YORUM YAZ