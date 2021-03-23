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Korona Virüs Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 köy karantinaya alındı
Korona Virüs

Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köyleri yaşanan vaka artışı nedeniyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 20:20:00 -
Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde 3 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Giriş çıkışlar kapatıldı

Kararın ardından giriş ve çıkışları kapatılan köylerde, sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

 

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