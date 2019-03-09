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Ardahan'ın Göle ilçesi donuyor

Ardahan’da kara kış etkisini sürdürüyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:07
Ardahan'ın Göle ilçesi donuyor

Ardahan’da kara kış etkisini sürdürüyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

 

Ardahan’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 13 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 22’yi gördü. Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı.

 

Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatih Koç, her şeye rağmen Ardahan’ın gerçekten çok güzel bir il olduğunu söyleyerek, "Kura Nehri, Kale ve buz tutmuş tarihi köprümüze rağmen burada yaşamaktan mutluyuz. Ancak devletimizden özellikle burada yaşayan insanlara yönelik pozitif ayrımcılık noktasında beklentilerimiz var. Doğalgaz ve vergi alınması noktasında devletimizden yöre halkı olarak beklenti içerisindeyiz. Devletimizi, vatanımızı ve milletimizi çok seviyoruz, ancak burada yaşamanın da bizlere negatif yönde etkileri bulunmaktadır. Ama her şeye rağmen Ardahan güzel bir şehir. Herkesi bu güzel kış günlerinde buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 11, Göle’de 22, Hanak’ta 13, Çıldır’da 18, Posof’ta 4 ve Damal’da 10 derece olarak kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:07
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