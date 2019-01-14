Ardahan'da yoğun sis! Ulaşımda aksamalar yaşanıyor
Ardahan'da buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.14 Ocak 2019 Pazartesi 21:05
Ardahan şehir merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmesiyle yoğun sis ve pus oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, soğuk havanın etkisiyle buzlanmanın yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler, şehir merkezinin yanı sıra, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Kars kara yolunun giriş noktasında yoğunlaşan sise karşı uyarıldı.
YORUM YAZ