Ardahan’da YKS heyecanı

Ardahan’da YKS’nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınav başlangıç saatinden bitiş saatine kadar heyecanla bekleyen veliler sınav çıkışı çocuklarının en büyük moral kaynağı oldu.

ÖSYM, yarın YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi’nin (YDT) ise 15.45’te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.