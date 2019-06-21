Ardahan’da turizm sektörünün sorunları çalıştayda tartışıldı

Ardahan’da turizm sorunları düzenlenen Çalıştayda tartışıldı.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası’nin (ATSO) ortaklaşa düzenlediği iki günlük çalışta değerlendirme toplantısı ile sona erdi.

SERKA Ardahan Temsilcisi Nurullah Karaca, çalıştay sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalıştayın bölge için son derece önemli olduğunu belirterek, çalıştaya bölge illerin yanı sıra, Gürcistan’dan da katılımcının olduğunu söyledi.

Karaca, çalıştay ile amaçlarının Gürcistan’daki önemli turizm sektörü paydaşlarına Ardahan’daki turizm destinasyonunu tanıtmak olduğunu belirterek, "Bu amaçla iki günlük bir teknik çalışma yaptık. Bunların içinde Çıldır Gölü, Şeytan Kalesi, Yalnızçam Kayak Merkezi ve Posof İlçesinin doğasını yer aldı. Misafirlerimiz buradaki işletmecilerle buluşturduk. Bu işletmecilerimizle fikir alışverişi yaptılar. Onların değerlendirmeli ile bizim beklentilerimizi örtüştürüp kendimizi nasıl geliştirebilirizi tartıştık. Ardahan’ın turizmde yıldızı parlayan bir şehir haleni gelmesi için neler yapabilirizi tespit etmeye çalıştık. Çokta verimli geçti." dedi.

Karaca, çalıştaya Gürcistan’ın yanı sıra, Erzurum, Kars ve Ağrı’dan katılımcıların olduğunu sözlerine ekledi.