Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yılmaz Gökçe idaresindeki 26 PU 545 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erhan Çelik'in kullandığı 75 BB 903 plakalı araç Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyü yolunda çarpıştı. Kazada, sürücü Erhan Çelik ile araçta bulunan Beray ve Yüksel Çelik yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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