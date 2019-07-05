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Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri destek istedi

Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri kadro mücadelelerinde destek beklediklerini belirttiler.

05 Temmuz 2019 Cuma 17:54
Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri destek istedi

Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri kadro mücadelelerinde destek beklediklerini belirttiler.


Toç-Bir-Sen Ardahan Şube Başkanı Cihan Karademir, sendika üyeleri ile birlikte basın açıklaması yaptı.


Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sözleşmeli Personelin sözleşme sürelerinin 4+2’den 3+1’e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasanın kabul edildiğini hatırlatan Cihan Karademir, “Sözleşmeli olarak görev yapan; öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik yapılan söz konusu iyileştirmede; diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir. Sorun çözmekten ziyade sorunları çoğaltıp çalışma barışını ve adaletini yerle bir eden bu düzenleme bu haliyle asla doğru değildir.


Yıllardır, ‘İş Güvencesi Kırmızı Çizgimiz’ diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B’li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personelibu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiç bir şekilde kabul edilemez” dedi.


Cihan Karademir, bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılmasının toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de bağdaşmadığını dile getirerek, “Biran önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir.


Ayrıca, geçtiğimiz gün Meclis’teki Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü Genel Kurulda, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler’in ’Personel rejimine ilişkin farklı talepler olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki dönemde AK Parti olarak bunları ilgili paydaşlar ve kurumlarla görüşerek kapsamlı bir şekilde ele alacağız” sözlerinin de takipçisi olacağız.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:54
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