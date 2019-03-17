Ardahan'da tipi ulaşımı aksattı Ardahan İl Özel İdaresi ekiplerince yolda kalan 7 araç ve içindekiler kurtarıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımımda aksamaya yol açtı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, akşam etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle merkeze bağlı Çetinsu köyünde 3, Yokuşdibi'nde 2, Sarıyamaç'ta 2 olmak üzere toplam 7 araç ve içindekilerin yolda kaldığı belirtildi. Ekiplerin yürüttüğü karla mücadele çalışmasının ardından araçlar ve içindekilerin kurtarıldığı bildirildi. Ardahan-Kars ve Ardahan-Göle kara yollarında da yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akşam ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise tipi etkisini sürdürüyor. Öte yandan, kar yağışının gün boyunca etkili olduğu Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.