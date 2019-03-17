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Ardahan'da tipi ulaşımı aksattı

Ardahan İl Özel İdaresi ekiplerince yolda kalan 7 araç ve içindekiler kurtarıldı

17 Mart 2019 Pazar 20:24
Ardahan'da tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımımda aksamaya yol açtı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, akşam etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle merkeze bağlı Çetinsu köyünde 3, Yokuşdibi'nde 2, Sarıyamaç'ta 2 olmak üzere toplam 7 araç ve içindekilerin yolda kaldığı belirtildi.

Ekiplerin yürüttüğü karla mücadele çalışmasının ardından araçlar ve içindekilerin kurtarıldığı bildirildi.

Ardahan-Kars ve Ardahan-Göle kara yollarında da yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Akşam ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ise tipi etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, kar yağışının gün boyunca etkili olduğu Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, vatandaşlar kayak keyfi yaşadı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:24
  1. Ardahan
  2. kar ve tipi
  3. yolda kalan araçlar

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