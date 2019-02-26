Ardahan'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen 2 kişiden biri tutuklandı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen İ.A. ve F.Ç. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptıkları eş zamanlı operasyonla her iki zanlıyı gözaltına aldı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkartıldı. Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan zanlılardan İ.A. "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.