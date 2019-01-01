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Ardahan'da soğuk hava ve sis

Kentte gün boyu etkisini sürdüren soğuk hava, akşam saatlerinde yerini yoğun sise bıraktı

01 Ocak 2019 Salı 18:40
Ardahan'da soğuk hava ve sis

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmeye başlamasıyla birlikte yoğun sis ve pus oluştu. Cadde ve sokaklarda sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Soğuk hava ve sis yollarda buzlanmaya neden olurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Sis kent merkezinin yanı sıra Ardahan-Artvin kara yolunun giriş noktasında yoğunlaştı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde akşama doğru sisin etkili olduğunu belirterek, "Şu an bize intikal eden olumsuz bir durum yok. Ancak soğuk hava ve sis nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

Soğuk ve sisten dolayı bazı vatandaşların saçlarında kırağı oluştuğu da görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:40
  1. Ardahan
  2. sis
  3. ulaşıma engel

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