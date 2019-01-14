Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Ardahan'da sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor14 Ocak 2019 Pazartesi 20:37
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kent merkezinde hava sıcaklığının akşama doğru düşmesiyle yoğun sis ve pus oluştu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Soğuk havanın etkisiyle buzlanmanın yaşandığı yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sürücüler, kent merkezinin yanı sıra, Ardahan-Artvin ve Ardahan-Kars kara yolunun giriş noktasında yoğunlaşan sise karşı uyarıldı.
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