0553 313 94 23

Ardahan’da şiddetli fırtına ve tipi: Onlarca araç mahsur kaldı

Ardahan’da fırtına ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan araçlar ve içindeki vatandaşlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

17 Mart 2019 Pazar 19:58
Ardahan’da şiddetli fırtına ve tipi: Onlarca araç mahsur kaldı

Ardahan’da fırtına ve yoğun tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan araçlar ve içindeki vatandaşlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. Yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Artvin yolu ise trafiğe kapandı.


Ardahan il genelinde fırtına ve tipi etkili oldu. Bölgede devam eden fırtına ve tipi nedeniyle 17 civarında köy yolu ise ulaşıma kapandı. Tipinin kapattığı yollarda mahsur kalan onlarca araç ve vatandaşları ekipler kurtardı.


Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi atlattıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi. Bölgede devam eden fırtına ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşatkarayolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıklarını ve ekipler yetişmesi sonucu donmaktan son anda kurtulduklarını söylediler.


İl Özel İdaresi Saha ekip başı Mehmet Özdemir ise, ’’Çetinsu köyü grup köy yolunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için ekiplerimiz seferber oldu. Özel İdare Genel Sekreteri Anıl Aksel’in talimatıyla geldik ve 7 gün 24 saat boyunca hizmet etmekteyiz. Diğer gruptaki arkadaşlarımız da Sarıyamaç, Çataldere grubunda yolda kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için oradalar.’’ şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Özdil Mustafa Kemal üzerinden Diyanet'e saldırdı!
    1. Yılmaz Özdil Mustafa Kemal üzerinden..
    2. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    3. AK Parti'nin Antalya mitingi
    4. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    5. Devrim gibi yenilik! "Birkaç ay kaldı"
    6. Human Movie Team Belgesel ve Kısa Film..
    7. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    8. 2.El Oto SatışlarındaSon Gün 1 Nisan
    9. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    10. Kestiği ağacın altında kalmaktan sonra..
    11. Ardahan’da şiddetli fırtına ve tipi:..
    12. Milli boksör Busenaz Sürmeneli'den..
    13. Yemen'deki kolera salgını
    14. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley..
    15. Maçın ardından
    16. Ankara’daki Kastamonu Günlerine yoğun..
    17. Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    18. MHP ilçe başkanının eşini oğlunun..
    19. İmamoğlu: “Kötü söz konuşanlar..
    20. Yeni Zelandaki saldırıda camı kırarak..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu