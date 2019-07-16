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Ardahan’da şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehit yakınları ve Gaziler onuruna verilen yemek programına katıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 11:27
Ardahan’da şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Şehit yakınları ve Gaziler onuruna verilen yemek programına katıldı.


Özel bir restoranda düzenlenen programa protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi eşleri katıldı.


Burada bir konuşma yapan Vali Mustafa Masatlı, “Bu toprakları bize yurt yapan, kanıyla, canıyla bedel ödeyen, Sultan Alparslan’dan Fatih’e, Çanakkale’den Kurtuluş Savaşına, 15 Temmuz’dan bugün Hakkari’de Şehit verdiğimiz üç tane kahramanımıza kadar bu topraklar için canını veren şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.


15 Temmuz darbe kalkışmasına ilişkin konuşmasını sürdüren Vali Masatlı, “Bundan üç yıl önce devletimizin içerisinde yuvalanmış olan, hain bir grup tarafından bir darbe kalkışması oldu. Bin yıldır bu topraklarda şanıyla, şerefiyle, kanıyla canıyla bu ülkeyi bu toprakları kendisine yurt belleyen aziz milletimiz bu hainlere karşı büyük kahramanlık örneği göstererek tarihe bir destan daha yazdı.Bizleri bölmeye, parçalamaya ev diz çöktürmek isteyen hainlere karşı bu şekilde, kahramanlıklarla yaşamaya devam edeceğiz. Bizleri sömürgeleştirmek isteyen hainler ve küresel güçler de yanılmaya devam edecekler. Bizler bir arada, birlik içinde oldukça, dayanışma içinde hareket ettiğimiz müddetçe bizi hiçbir güç yıldıramayacak ve diz çöktüremeyecektir. Biz, bu milletin bu kahramanlık destanını, direnişini unutmadık. Hiçbir zaman da unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bundan sonra ülkemizin 2023 hedeflerine yoğunlaşarak büyümeyi, kalkınmayı ve gelişmeyi devam ettireceğiz” diye konuştu.


Vali Masatlı, program sonunda şehit yakınlarını ve gazileri tek tek tokalaşarak yolcu etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:27
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