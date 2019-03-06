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Ardahan’da şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’nin cenazesi, törenle memleketi Manisa’ya uğurlandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:47
Ardahan’da şehit uzman çavuş için tören düzenlendi

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför tarafından bıçaklanarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili’nin cenazesi, törenle memleketi Manisa’ya uğurlandı.


Haliledendi Mahallesi’nde bulunan Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen olayda, cezaevi şoförü olan Fatih D., üst aramalarının yapılmaya başlanmadığı alanda ziyaretçi kabul bürosunda görevli Uzman Jandarma Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili ile tartışma yaşadı. Tartışmada, şoför Fatih D. yanında getirdiği bıçakla Hüseyin Çetin Kuşdili’ni ağır yaraladı.Fatih D. daha sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.


Ardahan Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Kuşdili için tören düzenlendi. Ardahan Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törene Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.


Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında ambulansa taşındı. Törenin ardından şehit Hüseyin Çetin Kuşdili’nin cenazesi memleketi Manisa’ya gönderilmek üzere Kars’ta bulunan havaalanına götürüldü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:47
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