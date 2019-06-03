Ardahan’da “Şehit Öğretmenler Anısına Bir Kitapta Sen Ver” Projesi kapsamında kütüphane oluşturuldu

Ardahan Valiliği koordinasyonunda, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile hayata geçirilen, “Şehit öğretmenler anısına bir kitapta sen ver projesi” kapsamında Nebioğlu köyünde oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Vali Mustafa Masatlı, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Şehit anneleri, öğretmenler, öğrenciler ve Nebioğlu köyü halkı katıldı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler düzenlediği açılış programında konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Bu vatan için canını feda eden Aziz Şehitlerimizi ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına görev yaparken şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz bu toprakları kolay kazanmadık. Bu topraklarda kolay da yaşamıyoruz. Dolayısıyla bu topraklarda yaşamanın bir nedeni ve bir bedeli vardır. Nedeni belli, burası bizim yurdumuzdur ve burada yaşayacağız. Ancak bedeliyse canlarımızı kaybediyoruz, gazilerimiz oluyor. Canlarımızı verirken bir taraftan da bu toprakların en iyi şekilde yaşanacak bir toprak olması için hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu topraklar üzerinde doğmuş olan çocuklarımız gençlerimiz en iyi şekilde yetişmeli ve hayata iyi hazırlanmalılar. Bu noktada eğitim kurumlarımız aynı çaba içerisindedir. Çocuklarımızın çok iyi bir vatandaş olarak yetişmesi, aynı zamanda bu topraklara faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük gayemizdir. Bu anlamda, okumak, okuma alışkanlığı kazanmak çok önemlidir. İlimizde de “Şehit Öğretmenler anısına bir kitapta sen ver” kampanyasını başlattık. İlimizin genelinde de okuma seferberliği başlatmış durumdayız. Bu kampanya ile 5 okulumuzun kütüphanesine kitap desteği sağladık. Bu köyümüzden Şehit Burhan Kılıç kardeşimizin anısına kütüphane oluşturuldu. Ben öğrencilerimizden, bu kütüphaneyi sadece bir kütüphane değil,yaşayan bir kütüphane olarak devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.Vali Mustafa Masatlı, kütüphaneyi gezdi, öğrenciler ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.