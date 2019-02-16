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Ardahan’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin, Ardahan il genelinde huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik "Seçim Güvenliği Toplantısı” düzenlendi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
Ardahan’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin, Ardahan il genelinde huzur ve güven ortamında yapılmasına yönelik "Seçim Güvenliği Toplantısı” düzenlendi.


Toplantıda, seçimin güven ve huzur içerisinde gerçekleştirilmesi, seçim takvimine göre; seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik birimlerinin alacağı tedbirler hususunda çeşitli gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.


Güvenlik birimlerinin sunum eşliğinde bilgi verdiği toplantıda konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için tüm kurumların her türlü tedbiri önceden alacağını ve koordinasyon halinde çalışılacağını belirterek, “Demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, seçim öncesinde, seçim sırasında ve ve seçim sonrasında kadar ilimiz genelinde her türlü emniyet ve asayiş hizmeti için 24 saat görevlerinin başında olacaklardır. Seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanması için her türlü tedbiri önceden alacağız” dedi.


Vali Masatlı Başkanlığında ki toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adalet Komisyonu Başkanı Barış Durgun, Vali Yardımcıları Salih Kalkan, Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem, Hakimler, İlçe Seçim Kurulu Başkanları, İlçe Kaymakamları, İlçe Emniyet ve Jandarma birimleri ve ilgililer katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:42
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