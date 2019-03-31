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Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy pusulası ele geçirildi

Ardahan’da CHP’ye verilmiş sahte oy pusulası ele geçirildi.

31 Mart 2019 Pazar 12:43
Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy pusulası ele geçirildi

Ardahan’da CHP’ye verilmiş sahte oy pusulası ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Ardahan’da yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde Ardahan İl Merkezi Atatürk Mahallesi Halitpaşa Ortaokulu içerisinde güvenlik görevlilerince; Canberk Yalçınisimli şahsın elinde; CHP kısmında evet yazılı, sahte olduğu belli olan 2 adet oy pusulası fotokopisi görüldü. Konuyla ilgili olarak merkez ilçe seçim kurulu başkanı ile görüşüldüğü ve konuyla ilgili tutanak tutularak fotokopiler muhafaza altına alınmış tutanağın ilçe seçim kuruluna gönderilmesinin, sağlandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 12:43
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