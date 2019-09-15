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Ardahan'da rahvan at yarışları

- Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ardahan Valiliğince 7'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda 14 ilden 60 at yarıştı- Ardahan Valisi Mustafa Masatlı: "Dört kıtada at koşturmuş bir milletin evlatlarıyız. At kültürü bizim için kutsal olması dolayısıyla bu etkinliği önemsiyoruz. At bizim kültürün bir parçası olduğu için teknoloji ne kadar gelişse de insanımız bundan kopamıyor"

15 Eylül 2019 Pazar 16:44
Ardahan'da rahvan at yarışları


ARDAHAN (AA) - Ardahan'da 7. Rahvan At Yarışları ve 5. Doğu Anadolu Şampiyonası yapıldı.

Rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan Valiliği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen organizasyon, Ardahan-Artvin yolu üzerindeki Ardahan Rahvan At Yarış Sahası'nda gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, rahvan at yarışları kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türk kültüründe önemli bir yeri olan at yarışlarına bugün ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Masatlı, şunları dile getirdi:

"Dört kıtada at koşturmuş bir milletin evlatlarıyız. At kültürü bizim için kutsal olması dolayısıyla bu etkinliği önemsiyoruz. At bizim kültürün bir parçası olduğu için teknoloji ne kadar gelişse de insanımız bundan kopamıyor. Burada bunu ilk kez izlemekten dolayı da ayrıca heyecanlıyım."

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul ise etkinliğe katkı sunan ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, "Bu sadece bir rahvan müsabakası değil, aynı zamanda ata kültürümüze sahip çıkmaktır. Atalarımız, bu millet Viyana kapılarına atlarıyla dayandı. Ecdadımız nice zaferleri at üstünde kazandı. Bize düşen bu ve benzeri etkinliklerle bu kültürü yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Yüzlerce atseverin heyecanla izlediği yarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yapılan yarışmayı, çok sayıda vatandaş izledi.

Şampiyonada üçlü tay kategorisinde atıyla ipi göğüsleyen isim Şahin Hacı olurken, dörtlü tay kategorisinde Çetin Bakan birinciliği elde etti.

Küçük orta kategorisinde Tayfun Karataş, büyük orta kategorisinde ise Yener Koçulu birinciliğe ulaştı.

Başaltında Seyfettin Enes birinci olurken, baş kategorisinde ise Ali Çalık birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:44
  1. Ardahan
  2. Rahvan At Yarışları
  3. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu

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