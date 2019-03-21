Ardahan’da Nevruz Coşkusu

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Ardahan’da coşkuyla kutlandı.

Ardahan Valiliği İl Kültür Müdürlüğü tarafından Milli Egemenli parkında düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve vatandaşlar katıldı.

Nevruz’un, beraberinde sonsuz bir bereket getirdiğini vurgulayan Vali Masatlı, “Orta Asya’dan, Balkanlar’a, binlerce yıldır kutladığımız Nevruz Bayramı, çeşitli renkler, inanışlar ve gelenekler oluşturarak yüzyıllardır yaşatılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Bahar ile doğanın uyanışını, rengârenk çiçeklerin yeryüzüne merhaba demesini ve sonsuz bir bereketin geldiğini müjdeleyen Nevruz Bayramının hayırlı olmasını diliyor, bütün Ardahanlı hemşehrilerimin ve milletimizin Nevruz bayramını yürekten kutluyorum” dedi.

Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve vatandaşlar tarafından park içerisinde nevruz ateşi yakıldı. Vali Masatlı ve vatandaşlar, yanan ateşin üzerinden atladı. Törene katılanlar çeşitli renklere boyanmış yumurtaları tokuşturdu, temsili olarak örste demir dövüldü. Protokol ve vatandaşların Nevruz ateşi etrafından halaylar çektiği kutlama programında, Halk oyunları ekibi de gösteriler sundu.

Vali Masatlı ve Başkan Köksoy, etkinliklere katılan vatandaşlara etli pilav ikramında bulundu.