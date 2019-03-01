Ardahan'da kar yağışı ve tipi
Ulaşımda aksama yaşanan Kars-Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor01 Mart 2019 Cuma 18:05
ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kent merkezinin yanı sıra özellikle Göle ilçesinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yollarında sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Kar ve tipiden dolayı trafikte aksamalar yaşanan Kars-Göle kara yolunun Boğatepe mevkisinde, ekiplerin iş makinesi desteğindeki karla mücadele çalışması sürüyor.
YORUM YAZ