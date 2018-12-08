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Ardahan'da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ardahan'da bu akşam yağan ve kısa süreli etkisine rağmen cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:58
Ardahan'da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ardahan'da saat 22.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık yarım saat süren kar yağışı Ardahan merkezde cadde ve sokakları kısa süreliğine beyaza bürüdü. Kar yağışı vatandaşları ve trafikte seyir eden araç sürücülerini hazırlıksız yakalarken, ulaşım olumsuz etkilendi.

Yoğun kar yağışı ile hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu. 

Kar yağışını özlediklerini söyleyen Mesut yıldız, ''Uzun bir aradan sonra kar yağışı başladı. Uzun zamandır yağmıyordu ve Kar yağışını özlemiştik. Biz Ardahanlılar olarak karı seviyoruz ve inşallah devamı gelir.'' dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:58
  1. Ardahan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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