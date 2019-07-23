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Ardahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ardahan’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, vatandaşlar sık sık kaza yaşanan bölgede önlem alınmasını istiyor.

23 Temmuz 2019 Salı 14:51
Ardahan’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ardahan’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, vatandaşlar sık sık kaza yaşanan bölgede önlem alınmasını istiyor.


Kaza, Ardahan - Kars karayolunun Artvin çevre yolu kavşağında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Y. idaresindeki 34 VT 0492 kamyonet, Anverdi Bagirova’nın kullandığı T 652 XT 86 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Rusya plakalı araçtaki Sevda ve Asia Bagirova ve diğer araçtaki Sakine, Berat Yıldız, Eren ile Songül Sural yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.



Vatandaşlar tedbir alınmasını istiyor


Kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alınmaması, trafik lambası, geçit veya uyarı tabelası bulunmaması vatandaşların tepkisine yol açıyor. Engin Latif Demir isimli vatandaş, ’’Kazaların çoğu burada olmasına rağmen hiçbir tedbir alınmıyor. Bir ışık koyulmuyor, insanlar öldükten sonra mı tedbir alınacak" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:51
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