Ardahan’da kaçak sigara operasyonu

Ardahan’da polisin düzenlediği operasyonda 65 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda minibüs tarzı bir araç ile Ardahan merkeze yüklü miktarda kaçak sigara geleceği yönünde bilgelere ulaştı. Yapılan kapsamlı çalışma ve fiziki takiple aracın plakası tespit edildi. Bahse konu araç, Çıldır yolu üzerinden Ardahan merkez istikametine doğru KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki takip sonucu kontrollü bir şekilde durduruldu. Araçta yapılan aramada çuvallar içerisinde tam 44 bin paket sigara ele geçirildi. Polisin sigaranın kaynağını bulmaya yönelik yapmış olduğu çalışmalarda Çıldır ilçesinde bulunan bir iş yerinin müştemilatının depo olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. İş yerinde yapılan aramada da21 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hem iş yerinde hem de araçta yapılan aramada 65 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Polis olayla ilgili E.S., O.B. ve K.Y. isimli üç şahsı gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.