Ardahan’da İl Özel İdare ekipleri kapalı köy yolları için seferber oldu

Ardahan’da etkili olan kar yağışı sonrası Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden oldu. İl Özel idaresi yarın yapılacak seçimler öncesi yüksek kesimlerdeki köy ve mahallelere ulaşmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. 24 saat aralıksız devam eden çalışmalarda tüm köy yolları ulaşıma açılırken, ekipler yolları açık tutmak için vardiyeli olarak çalışmaya devam ediyorlar.