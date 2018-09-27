Ardahan'da görenleri şaşırtan elma!

Posof yöresinde 26 çeşit elma yetiştirildiğini belirten çiftçiler, içi ve dışı kırmızı olan elmaların şeker hastalığı başta olmak üzere diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiğini söylüyor. Normal elma gibi yetişen ve olgunlaşan elmalar, iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı bir renge bürünerek toplanmaya hazır hale geliyor.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof ilçesinin içi dışı kırmızı elmanın geçtiğimiz yıl başlayan coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini söyledi. Elmanın en önemli özelliğinin diğer elmaların kabuğunda olan antosiyanin bu elmanın etinde de var olması olduğunu söyleyen Demirci, "Bu elma, şeker hastalığının yanı sıra, diş eti hastalıkları, öksürük ve bronşit için iyi geliyor.



İçi kırmızı elma çeşidinin üretimi geliştirmek ve dış pazara sunmak için coğrafi işaret tescili almak üzere geçen yıl çalışmalara başladık. Çalışmalar bu yıl da devam ediyor ve yaklaşık 3 ay sonra sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Sonuçlar doğrultusunda, bunun bir ticari ürün olarak Ardahanlıların değil, Ardahanlıların dışında yaşayan herkesin de bundan yararlanmasını sağlayacak süreci başlatmaya çalışıyoruz.



Ticari bir ürün olarak Ardahan’ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olduğunu bütün dünyanın bilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.



İÇİ KIRMIZI ELMANIN GEN MERKEZİ POSOF



Emekli öğretmen Adnan Bozyiğit ise, içi dışı kırmızı elmayı Türkiye ve dünyaya tanıtmak için uğraştıklarını söyledi. Bozyiğit, "Ben de bunun için çaba sarf ediyorum. Posof’a ilk yerleşenler bu içi kırmızı elma ile karşılaşmışlar ve bu elmayı Posof içerisinde çeşitli yerlere taşımışlar.



Ağaçların yaşlarına baktığımızda, bazı ağaçlar 150 yaşında, bazısı 60 yaşında, bazısı da yeni yaptığımız 6-7 yıllık veya 10 yıllık elma ağaçları. Yalnız gen olarak Posof ilçe merkezine ait, Posof’ta coğrafi bölge olarak burada yetişmiş, burada üretilmiş" dedi.



ŞİFA KAYNAĞI

Bozyiğit, içi kırmızı elmanın şifa kaynağı olduğunu söyleyerek, "Şifası çok; sindirimi kolaylaştırıyor, gelişmekte olan çocuklara ve karaciğer hastaları gibi birçok hastalığa şifa kaynağı olan bu elmanın şu anda analizleri yapılıyor ve ileri de tıbben bunların açıklamaları da yapılacak. Yalnız bu ağaçları koruma altına alarak çoğaltılması sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi.